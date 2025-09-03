Goose (GOOSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00291861$ 0.00291861 $ 0.00291861 Najniža cijena $ 0.00000473$ 0.00000473 $ 0.00000473 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Goose (GOOSE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001053. Tijekom protekla 24 sata, GOOSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOSE je $ 0.00291861, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000473.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOSE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goose (GOOSE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Količina u optjecaju 888.00M 888.00M 888.00M Ukupna količina 888,000,000.0 888,000,000.0 888,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goose je $ 9.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOSE je 888.00M, s ukupnom količinom od 888000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.35K.