Goons of Balatroon (GOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Goons of Balatroon (GOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Goons of Balatroon (GOB) Informacije Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Službena web stranica: https://goonsofbalatroon.com/ Bijela knjiga: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Kupi GOB odmah!

Goons of Balatroon (GOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goons of Balatroon (GOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 267.55K $ 267.55K $ 267.55K Ukupna količina: $ 578.53M $ 578.53M $ 578.53M Količina u optjecaju: $ 538.04M $ 538.04M $ 538.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 287.68K $ 287.68K $ 287.68K Povijesni maksimum: $ 0.053852 $ 0.053852 $ 0.053852 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00049726 $ 0.00049726 $ 0.00049726 Saznajte više o cijeni Goons of Balatroon (GOB)

Goons of Balatroon (GOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Goons of Balatroon (GOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOB tokena, istražite GOB cijenu tokena uživo!

GOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GOB? Naša GOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GOB predviđanje cijene tokena odmah!

