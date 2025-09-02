Goons of Balatroon (GOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.053852$ 0.053852 $ 0.053852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.32% Promjena cijene (1D) +6.53% Promjena cijene (7D) -6.94% Promjena cijene (7D) -6.94%

Goons of Balatroon (GOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOB je $ 0.053852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOB se promijenio za +2.32% u posljednjih sat vremena, +6.53% u posljednjih 24 sata i -6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goons of Balatroon (GOB)

Tržišna kapitalizacija $ 265.05K$ 265.05K $ 265.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 285.00K$ 285.00K $ 285.00K Količina u optjecaju 538.04M 538.04M 538.04M Ukupna količina 578,529,069.0 578,529,069.0 578,529,069.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goons of Balatroon je $ 265.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOB je 538.04M, s ukupnom količinom od 578529069.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.00K.