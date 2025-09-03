Gooner (GOONER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000526 $ 0.0000526 $ 0.0000526 24-satna najniža cijena $ 0.00006349 $ 0.00006349 $ 0.00006349 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000526$ 0.0000526 $ 0.0000526 24-satna najviša cijena $ 0.00006349$ 0.00006349 $ 0.00006349 Najviša cijena ikada $ 0.00023946$ 0.00023946 $ 0.00023946 Najniža cijena $ 0.00001989$ 0.00001989 $ 0.00001989 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) +2.51% Promjena cijene (7D) -62.52% Promjena cijene (7D) -62.52%

Gooner (GOONER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005677. Tijekom protekla 24 sata, GOONERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000526 i najviše cijene $ 0.00006349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOONER je $ 0.00023946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001989.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOONER se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +2.51% u posljednjih 24 sata i -62.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gooner (GOONER)

Tržišna kapitalizacija $ 56.71K$ 56.71K $ 56.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.71K$ 56.71K $ 56.71K Količina u optjecaju 998.98M 998.98M 998.98M Ukupna količina 998,978,933.018908 998,978,933.018908 998,978,933.018908

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gooner je $ 56.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOONER je 998.98M, s ukupnom količinom od 998978933.018908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.71K.