Gooey Guys Cijena danas

Trenutačna cijena Gooey Guys (GOOEY) danas je --, s promjenom od 5.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOOEY u USD je -- po GOOEY.

Gooey Guys trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,098.37, s količinom u optjecaju od 1.00B GOOEY. Tijekom posljednja 24 sata, GOOEY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GOOEY se kretao -- u posljednjem satu i -16.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.76.

Informacije o tržištu Gooey Guys (GOOEY)

Tržišna kapitalizacija $ 4.10K Obujam (24 sata) $ 1.76 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.10K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gooey Guys je $ 4.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.76. Količina u optjecaju GOOEY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.10K.