GoodMorning Cijena danas

Trenutačna cijena GoodMorning (GM) danas je $ 0.00000707, s promjenom od 0.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GM u USD je $ 0.00000707 po GM.

GoodMorning trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,197.65, s količinom u optjecaju od 885.00M GM. Tijekom posljednja 24 sata, GM trgovao je između $ 0.00000692 (niska) i $ 0.00000712 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0001929, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000692.

U kratkoročnim performansama, GM se kretao +0.80% u posljednjem satu i -5.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GoodMorning (GM)

Tržišna kapitalizacija $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Količina u optjecaju 885.00M 885.00M 885.00M Ukupna količina 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoodMorning je $ 6.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GM je 885.00M, s ukupnom količinom od 885000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.20K.