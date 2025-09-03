Goodle ($GOODLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -1.46% Promjena cijene (7D) +0.50% Promjena cijene (7D) +0.50%

Goodle ($GOODLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GOODLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GOODLE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GOODLE se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i +0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goodle ($GOODLE)

Tržišna kapitalizacija $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Količina u optjecaju 78.27B 78.27B 78.27B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goodle je $ 15.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GOODLE je 78.27B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.30K.