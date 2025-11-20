Good Rudi Cijena danas

Trenutačna cijena Good Rudi (GOODRUDI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOODRUDI u USD je -- po GOODRUDI.

Good Rudi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,030.63, s količinom u optjecaju od 999.51M GOODRUDI. Tijekom posljednja 24 sata, GOODRUDI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GOODRUDI se kretao -- u posljednjem satu i -17.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Good Rudi (GOODRUDI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Količina u optjecaju 999.51M 999.51M 999.51M Ukupna količina 999,510,148.033336 999,510,148.033336 999,510,148.033336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Rudi je $ 8.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOODRUDI je 999.51M, s ukupnom količinom od 999510148.033336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.03K.