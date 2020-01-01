Good Person Coin (GPCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Good Person Coin (GPCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Good Person Coin (GPCX) Informacije A social media platform where people's physical and personal characteristics can be voted on. They can earn GPCX tokens with the votes collected. Službena web stranica: https://www.goodpersoncoin.com/ Kupi GPCX odmah!

Good Person Coin (GPCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Good Person Coin (GPCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.75M $ 12.75M $ 12.75M Povijesni maksimum: $ 0.00161263 $ 0.00161263 $ 0.00161263 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00127525 $ 0.00127525 $ 0.00127525 Saznajte više o cijeni Good Person Coin (GPCX)

Good Person Coin (GPCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Good Person Coin (GPCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GPCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GPCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GPCX tokena, istražite GPCX cijenu tokena uživo!

