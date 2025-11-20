Good Martian Cijena danas

Trenutačna cijena Good Martian (GM) danas je $ 0.00000684, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GM u USD je $ 0.00000684 po GM.

Good Martian trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,807.69, s količinom u optjecaju od 995.41M GM. Tijekom posljednja 24 sata, GM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00092339, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000452.

U kratkoročnim performansama, GM se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Good Martian (GM)

Tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Količina u optjecaju 995.41M 995.41M 995.41M Ukupna količina 995,408,013.950773 995,408,013.950773 995,408,013.950773

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Martian je $ 6.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GM je 995.41M, s ukupnom količinom od 995408013.950773. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.81K.