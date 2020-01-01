Good Games Guild (GGG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Good Games Guild (GGG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Good Games Guild (GGG) Informacije Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Službena web stranica: https://goodgamesguild.com/ Kupi GGG odmah!

Good Games Guild (GGG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Good Games Guild (GGG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 95.00K $ 95.00K $ 95.00K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 237.49K $ 237.49K $ 237.49K Povijesni maksimum: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Povijesni minimum: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Trenutna cijena: $ 0.00237398 $ 0.00237398 $ 0.00237398 Saznajte više o cijeni Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild (GGG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Good Games Guild (GGG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GGG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GGG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GGG tokena, istražite GGG cijenu tokena uživo!

