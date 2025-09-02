Good Games Guild (GGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00248886 $ 0.00248886 $ 0.00248886 24-satna najniža cijena $ 0.002641 $ 0.002641 $ 0.002641 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00248886$ 0.00248886 $ 0.00248886 24-satna najviša cijena $ 0.002641$ 0.002641 $ 0.002641 Najviša cijena ikada $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 Najniža cijena $ 0.00180044$ 0.00180044 $ 0.00180044 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) -3.79% Promjena cijene (7D) -17.48% Promjena cijene (7D) -17.48%

Good Games Guild (GGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00249846. Tijekom protekla 24 sata, GGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00248886 i najviše cijene $ 0.002641, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGG je $ 16.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGG se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, -3.79% u posljednjih 24 sata i -17.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Games Guild (GGG)

Tržišna kapitalizacija $ 99.94K$ 99.94K $ 99.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 249.85K$ 249.85K $ 249.85K Količina u optjecaju 40.00M 40.00M 40.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Games Guild je $ 99.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGG je 40.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.85K.