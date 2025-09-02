Više o GGG

Good Games Guild Cijena (GGG)

Neuvršten

1 GGG u USD cijena uživo:

$0.00249846
$0.00249846$0.00249846
-3.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Good Games Guild (GGG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:57:14 (UTC+8)

Good Games Guild (GGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00248886
$ 0.00248886$ 0.00248886
24-satna najniža cijena
$ 0.002641
$ 0.002641$ 0.002641
24-satna najviša cijena

$ 0.00248886
$ 0.00248886$ 0.00248886

$ 0.002641
$ 0.002641$ 0.002641

$ 16.86
$ 16.86$ 16.86

$ 0.00180044
$ 0.00180044$ 0.00180044

-1.32%

-3.79%

-17.48%

-17.48%

Good Games Guild (GGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00249846. Tijekom protekla 24 sata, GGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00248886 i najviše cijene $ 0.002641, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGG je $ 16.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGG se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, -3.79% u posljednjih 24 sata i -17.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Games Guild (GGG)

$ 99.94K
$ 99.94K$ 99.94K

--
----

$ 249.85K
$ 249.85K$ 249.85K

40.00M
40.00M 40.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Games Guild je $ 99.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGG je 40.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.85K.

Good Games Guild (GGG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Good Games Guild u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Good Games Guild u USD iznosila je $ -0.0003464169.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Good Games Guild u USD iznosila je $ +0.0007895468.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Good Games Guild u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.79%
30 dana$ -0.0003464169-13.86%
60 dana$ +0.0007895468+31.60%
90 dana$ 0--

Što je Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.

Resurs Good Games Guild (GGG)

Službena web-stranica

Good Games Guild Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Good Games Guild (GGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Good Games Guild (GGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Good Games Guild.

Provjerite Good Games Guild predviđanje cijene sada!

GGG u lokalnim valutama

Good Games Guild (GGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Good Games Guild (GGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Good Games Guild (GGG)

Koliko Good Games Guild (GGG) vrijedi danas?
Cijena GGG uživo u USD je 0.00249846 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GGG u USD?
Trenutačna cijena GGG u USD je $ 0.00249846. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Good Games Guild?
Tržišna kapitalizacija za GGG je $ 99.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GGG?
Količina u optjecaju za GGG je 40.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GGG?
GGG je postigao ATH cijenu od 16.86 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GGG?
GGG je vidio ATL cijenu od 0.00180044 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GGG?
24-satni obujam trgovanja za GGG je -- USD.
Hoće li GGG još narasti ove godine?
GGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Good Games Guild (GGG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

