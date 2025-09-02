Good Game US Dollar (GGUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999698$ 0.999698 $ 0.999698 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najniža cijena $ 0.995379$ 0.995379 $ 0.995379 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

Good Game US Dollar (GGUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999869. Tijekom protekla 24 sata, GGUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999698 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGUSD je $ 1.003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.995379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGUSD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Game US Dollar (GGUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Količina u optjecaju 3.57M 3.57M 3.57M Ukupna količina 3,566,385.346456 3,566,385.346456 3,566,385.346456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Game US Dollar je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGUSD je 3.57M, s ukupnom količinom od 3566385.346456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.57M.