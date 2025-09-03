Više o BOY

Good Boy Logotip

Good Boy Cijena (BOY)

Neuvršten

1 BOY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Good Boy (BOY)
Good Boy (BOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01083526
$ 0.01083526$ 0.01083526

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.32%

+4.32%

Good Boy (BOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOY je $ 0.01083526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Boy (BOY)

$ 36.23K
$ 36.23K$ 36.23K

--
----

$ 36.23K
$ 36.23K$ 36.23K

845.87M
845.87M 845.87M

845,872,766.046745
845,872,766.046745 845,872,766.046745

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Boy je $ 36.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOY je 845.87M, s ukupnom količinom od 845872766.046745. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.23K.

Good Boy (BOY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Good Boy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Good Boy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Good Boy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Good Boy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.31%
60 dana$ 0+0.50%
90 dana$ 0--

Što je Good Boy (BOY)

Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.

Good Boy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Good Boy (BOY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Good Boy (BOY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Good Boy.

Provjerite Good Boy predviđanje cijene sada!

BOY u lokalnim valutama

Good Boy (BOY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Good Boy (BOY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Good Boy (BOY)

Koliko Good Boy (BOY) vrijedi danas?
Cijena BOY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOY u USD?
Trenutačna cijena BOY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Good Boy?
Tržišna kapitalizacija za BOY je $ 36.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOY?
Količina u optjecaju za BOY je 845.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOY?
BOY je postigao ATH cijenu od 0.01083526 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOY?
BOY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOY?
24-satni obujam trgovanja za BOY je -- USD.
Hoće li BOY još narasti ove godine?
BOY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:11:15 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.