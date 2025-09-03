Good Boy (BOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01083526$ 0.01083526 $ 0.01083526 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.32% Promjena cijene (7D) +4.32%

Good Boy (BOY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOY je $ 0.01083526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Good Boy (BOY)

Tržišna kapitalizacija $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.23K$ 36.23K $ 36.23K Količina u optjecaju 845.87M 845.87M 845.87M Ukupna količina 845,872,766.046745 845,872,766.046745 845,872,766.046745

Trenutačna tržišna kapitalizacija Good Boy je $ 36.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOY je 845.87M, s ukupnom količinom od 845872766.046745. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.23K.