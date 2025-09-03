gooch coin (GOOCH COIN) Informacije o cijeni (USD)

gooch coin (GOOCH COIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOOCH COINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOOCH COIN je $ 0.00318822, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOOCH COIN se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -7.53% u posljednjih 24 sata i -6.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gooch coin (GOOCH COIN)

Tržišna kapitalizacija $ 45.69K$ 45.69K $ 45.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.69K$ 45.69K $ 45.69K Količina u optjecaju 999.43M 999.43M 999.43M Ukupna količina 999,426,647.779164 999,426,647.779164 999,426,647.779164

Trenutačna tržišna kapitalizacija gooch coin je $ 45.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOOCH COIN je 999.43M, s ukupnom količinom od 999426647.779164. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.69K.