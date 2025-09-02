Gomu Gator (GOMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00666824$ 0.00666824 $ 0.00666824 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.39% Promjena cijene (1D) +6.11% Promjena cijene (7D) +15.73% Promjena cijene (7D) +15.73%

Gomu Gator (GOMU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOMU je $ 0.00666824, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOMU se promijenio za -2.39% u posljednjih sat vremena, +6.11% u posljednjih 24 sata i +15.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gomu Gator (GOMU)

Tržišna kapitalizacija $ 698.88K$ 698.88K $ 698.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 698.88K$ 698.88K $ 698.88K Količina u optjecaju 752.34M 752.34M 752.34M Ukupna količina 752,335,124.09 752,335,124.09 752,335,124.09

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gomu Gator je $ 698.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOMU je 752.34M, s ukupnom količinom od 752335124.09. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 698.88K.