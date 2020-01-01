Golff (GOF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Golff (GOF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Golff (GOF) Informacije Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return Službena web stranica: https://www.golff.finance/ Kupi GOF odmah!

Golff (GOF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Golff (GOF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.26K $ 59.26K $ 59.26K Ukupna količina: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M Količina u optjecaju: $ 11.94M $ 11.94M $ 11.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.26K $ 59.26K $ 59.26K Povijesni maksimum: $ 14.15 $ 14.15 $ 14.15 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00496264 $ 0.00496264 $ 0.00496264 Saznajte više o cijeni Golff (GOF)

Golff (GOF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Golff (GOF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOF tokena, istražite GOF cijenu tokena uživo!

