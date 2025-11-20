Goldn Cijena danas

Trenutačna cijena Goldn (GOLDN) danas je --, s promjenom od 0.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOLDN u USD je -- po GOLDN.

Goldn trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,967,523, s količinom u optjecaju od 14.00B GOLDN. Tijekom posljednja 24 sata, GOLDN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00218317, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GOLDN se kretao +0.02% u posljednjem satu i -21.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Goldn (GOLDN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.97M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.97M Količina u optjecaju 14.00B Ukupna količina 14,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goldn je $ 7.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDN je 14.00B, s ukupnom količinom od 14000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.97M.