GoldenCat Cijena danas

Trenutačna cijena GoldenCat (CATS) danas je --, s promjenom od 3.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CATS u USD je -- po CATS.

GoldenCat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,862, s količinom u optjecaju od 690.69B CATS. Tijekom posljednja 24 sata, CATS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CATS se kretao -0.46% u posljednjem satu i -6.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GoldenCat (CATS)

Tržišna kapitalizacija $ 75.86K$ 75.86K $ 75.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.86K$ 75.86K $ 75.86K Količina u optjecaju 690.69B 690.69B 690.69B Ukupna količina 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoldenCat je $ 75.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATS je 690.69B, s ukupnom količinom od 690689999999.9999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.86K.