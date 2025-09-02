Golden Kappa (GKAPPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.61% Promjena cijene (1D) +1.85% Promjena cijene (7D) +5.62% Promjena cijene (7D) +5.62%

Golden Kappa (GKAPPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GKAPPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GKAPPA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GKAPPA se promijenio za +2.61% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +5.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Kappa (GKAPPA)

Tržišna kapitalizacija $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K Količina u optjecaju 777.69B 777.69B 777.69B Ukupna količina 777,692,211,969.5624 777,692,211,969.5624 777,692,211,969.5624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Kappa je $ 81.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GKAPPA je 777.69B, s ukupnom količinom od 777692211969.5624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.51K.