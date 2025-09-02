Više o GKAPPA

GKAPPA Informacije o cijeni

GKAPPA Službena web stranica

GKAPPA Tokenomija

GKAPPA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Golden Kappa Logotip

Golden Kappa Cijena (GKAPPA)

Neuvršten

1 GKAPPA u USD cijena uživo:

--
----
+1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Golden Kappa (GKAPPA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:38:33 (UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.61%

+1.85%

+5.62%

+5.62%

Golden Kappa (GKAPPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GKAPPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GKAPPA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GKAPPA se promijenio za +2.61% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +5.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Kappa (GKAPPA)

$ 81.51K
$ 81.51K$ 81.51K

--
----

$ 81.51K
$ 81.51K$ 81.51K

777.69B
777.69B 777.69B

777,692,211,969.5624
777,692,211,969.5624 777,692,211,969.5624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Kappa je $ 81.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GKAPPA je 777.69B, s ukupnom količinom od 777692211969.5624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.51K.

Golden Kappa (GKAPPA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Golden Kappa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Golden Kappa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Golden Kappa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Golden Kappa u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.85%
30 dana$ 0+23.54%
60 dana$ 0-51.79%
90 dana$ 0--

Što je Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Golden Kappa (GKAPPA)

Službena web-stranica

Golden Kappa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Golden Kappa (GKAPPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Golden Kappa (GKAPPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Golden Kappa.

Provjerite Golden Kappa predviđanje cijene sada!

GKAPPA u lokalnim valutama

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Golden Kappa (GKAPPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GKAPPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Golden Kappa (GKAPPA)

Koliko Golden Kappa (GKAPPA) vrijedi danas?
Cijena GKAPPA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GKAPPA u USD?
Trenutačna cijena GKAPPA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Golden Kappa?
Tržišna kapitalizacija za GKAPPA je $ 81.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GKAPPA?
Količina u optjecaju za GKAPPA je 777.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GKAPPA?
GKAPPA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GKAPPA?
GKAPPA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GKAPPA?
24-satni obujam trgovanja za GKAPPA je -- USD.
Hoće li GKAPPA još narasti ove godine?
GKAPPA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GKAPPA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:38:33 (UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.