Golden Inu (GOLDEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) -2.04% Promjena cijene (7D) -5.13% Promjena cijene (7D) -5.13%

Golden Inu (GOLDEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOLDENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOLDEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOLDEN se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i -5.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Inu (GOLDEN)

Tržišna kapitalizacija $ 106.15K$ 106.15K $ 106.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 275.73K$ 275.73K $ 275.73K Količina u optjecaju 18,111.81T 18,111.81T 18,111.81T Ukupna količina 4.7044738431030376e+16 4.7044738431030376e+16 4.7044738431030376e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Inu je $ 106.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDEN je 18,111.81T, s ukupnom količinom od 4.7044738431030376e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 275.73K.