Golden Donkey Cijena danas

Trenutačna cijena Golden Donkey (GDK) danas je --, s promjenom od 10.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GDK u USD je -- po GDK.

Golden Donkey trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,854,015, s količinom u optjecaju od 10.00B GDK. Tijekom posljednja 24 sata, GDK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GDK se kretao +0.61% u posljednjem satu i +5.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Golden Donkey (GDK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.85M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.85M Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0

