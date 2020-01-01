Golden Doge (GDOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Golden Doge (GDOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Golden Doge (GDOGE) Informacije Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Službena web stranica: https://goldendoge.finance/ Kupi GDOGE odmah!

Golden Doge (GDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Golden Doge (GDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Ukupna količina: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Količina u optjecaju: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Golden Doge (GDOGE)

Golden Doge (GDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Golden Doge (GDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GDOGE tokena, istražite GDOGE cijenu tokena uživo!

GDOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GDOGE? Naša GDOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GDOGE predviđanje cijene tokena odmah!

