Golden Doge Logotip

Golden Doge Cijena (GDOGE)

Neuvršten

1 GDOGE u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Golden Doge (GDOGE)
Golden Doge (GDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-0.58%

-9.67%

-9.67%

Golden Doge (GDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GDOGE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -9.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Doge (GDOGE)

$ 78.82K
$ 78.82K$ 78.82K

--
----

$ 78.82K
$ 78.82K$ 78.82K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Doge je $ 78.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GDOGE je 100,000.00T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.82K.

Golden Doge (GDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Golden Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Golden Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Golden Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Golden Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.58%
30 dana$ 0+10.81%
60 dana$ 0+9.52%
90 dana$ 0--

Što je Golden Doge (GDOGE)

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Golden Doge (GDOGE)

Službena web-stranica

Golden Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Golden Doge (GDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Golden Doge (GDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Golden Doge.

Provjerite Golden Doge predviđanje cijene sada!

GDOGE u lokalnim valutama

Golden Doge (GDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Golden Doge (GDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Golden Doge (GDOGE)

Koliko Golden Doge (GDOGE) vrijedi danas?
Cijena GDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GDOGE u USD?
Trenutačna cijena GDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Golden Doge?
Tržišna kapitalizacija za GDOGE je $ 78.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GDOGE?
Količina u optjecaju za GDOGE je 100,000.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GDOGE?
GDOGE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GDOGE?
GDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GDOGE?
24-satni obujam trgovanja za GDOGE je -- USD.
Hoće li GDOGE još narasti ove godine?
GDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:56:59 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.