Golden Doge (GDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -9.67% Promjena cijene (7D) -9.67%

Golden Doge (GDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GDOGE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -9.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Doge (GDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K Količina u optjecaju 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Ukupna količina 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Doge je $ 78.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GDOGE je 100,000.00T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.82K.