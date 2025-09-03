Golden Ape (GAPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00149718$ 0.00149718 $ 0.00149718 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +16.07% Promjena cijene (7D) +16.07%

Golden Ape (GAPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAPE je $ 0.00149718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAPE se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +16.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Ape (GAPE)

Tržišna kapitalizacija $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Količina u optjecaju 933.60M 933.60M 933.60M Ukupna količina 933,604,034.267017 933,604,034.267017 933,604,034.267017

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Ape je $ 13.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAPE je 933.60M, s ukupnom količinom od 933604034.267017. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.64K.