Golden Age Logotip

Golden Age Cijena (GOLDEN)

Neuvršten

1 GOLDEN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Golden Age (GOLDEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:55 (UTC+8)

Golden Age (GOLDEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014933
$ 0.0014933$ 0.0014933

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-1.67%

-1.67%

Golden Age (GOLDEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOLDENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOLDEN je $ 0.0014933, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOLDEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -1.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golden Age (GOLDEN)

$ 48.60K
$ 48.60K$ 48.60K

--
----

$ 48.60K
$ 48.60K$ 48.60K

998.78M
998.78M 998.78M

998,776,367.628009
998,776,367.628009 998,776,367.628009

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golden Age je $ 48.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDEN je 998.78M, s ukupnom količinom od 998776367.628009. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.60K.

Golden Age (GOLDEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Golden Age u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Golden Age u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Golden Age u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Golden Age u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0-4.53%
60 dana$ 0+32.91%
90 dana$ 0--

Što je Golden Age (GOLDEN)

This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.

Resurs Golden Age (GOLDEN)

Službena web-stranica

Golden Age Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Golden Age (GOLDEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Golden Age (GOLDEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Golden Age.

Provjerite Golden Age predviđanje cijene sada!

GOLDEN u lokalnim valutama

Golden Age (GOLDEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Golden Age (GOLDEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOLDEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Golden Age (GOLDEN)

Koliko Golden Age (GOLDEN) vrijedi danas?
Cijena GOLDEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOLDEN u USD?
Trenutačna cijena GOLDEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Golden Age?
Tržišna kapitalizacija za GOLDEN je $ 48.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOLDEN?
Količina u optjecaju za GOLDEN je 998.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOLDEN?
GOLDEN je postigao ATH cijenu od 0.0014933 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOLDEN?
GOLDEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOLDEN?
24-satni obujam trgovanja za GOLDEN je -- USD.
Hoće li GOLDEN još narasti ove godine?
GOLDEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOLDEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.