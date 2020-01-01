Goldcoin (GLC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Goldcoin (GLC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Goldcoin (GLC) Informacije Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Službena web stranica: https://www.goldcoinproject.org/ Bijela knjiga: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Kupi GLC odmah!

Goldcoin (GLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goldcoin (GLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.79M $ 8.79M $ 8.79M Ukupna količina: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Količina u optjecaju: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.79M $ 8.79M $ 8.79M Povijesni maksimum: $ 0.773829 $ 0.773829 $ 0.773829 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00767093 $ 0.00767093 $ 0.00767093 Saznajte više o cijeni Goldcoin (GLC)

Goldcoin (GLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Goldcoin (GLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GLC tokena, istražite GLC cijenu tokena uživo!

