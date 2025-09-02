Goldcoin (GLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0053995 $ 0.0053995 $ 0.0053995 24-satna najniža cijena $ 0.00768564 $ 0.00768564 $ 0.00768564 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0053995$ 0.0053995 $ 0.0053995 24-satna najviša cijena $ 0.00768564$ 0.00768564 $ 0.00768564 Najviša cijena ikada $ 0.773829$ 0.773829 $ 0.773829 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.31% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) +23.45% Promjena cijene (7D) +23.45%

Goldcoin (GLC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00774092. Tijekom protekla 24 sata, GLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0053995 i najviše cijene $ 0.00768564, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLC je $ 0.773829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLC se promijenio za +1.31% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i +23.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goldcoin (GLC)

Tržišna kapitalizacija $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Količina u optjecaju 1.15B 1.15B 1.15B Ukupna količina 1,146,225,394.999971 1,146,225,394.999971 1,146,225,394.999971

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goldcoin je $ 8.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLC je 1.15B, s ukupnom količinom od 1146225394.999971. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.87M.