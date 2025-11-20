Gold xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Gold xStock (GLDX) danas je $ 377.12, s promjenom od 1.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GLDX u USD je $ 377.12 po GLDX.

Gold xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,071,335, s količinom u optjecaju od 8.14K GLDX. Tijekom posljednja 24 sata, GLDX trgovao je između $ 372.2 (niska) i $ 380.37 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,340.05, dok je rekordna najniža cijena bila $ 300.95.

U kratkoročnim performansama, GLDX se kretao -0.13% u posljednjem satu i -3.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gold xStock (GLDX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Količina u optjecaju 8.14K 8.14K 8.14K Ukupna količina 30,599.96222736 30,599.96222736 30,599.96222736

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold xStock je $ 3.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLDX je 8.14K, s ukupnom količinom od 30599.96222736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.54M.