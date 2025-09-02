Više o GLDT

GLDT Informacije o cijeni

GLDT Bijela knjiga

GLDT Službena web stranica

GLDT Tokenomija

GLDT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gold Token Logotip

Gold Token Cijena (GLDT)

Neuvršten

1 GLDT u USD cijena uživo:

$1.15
$1.15$1.15
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gold Token (GLDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:50 (UTC+8)

Gold Token (GLDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.097
$ 1.097$ 1.097
24-satna najniža cijena
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24-satna najviša cijena

$ 1.097
$ 1.097$ 1.097

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.734321
$ 0.734321$ 0.734321

-0.46%

+2.66%

+1.40%

+1.40%

Gold Token (GLDT) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, GLDTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.097 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLDT je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.734321.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLDT se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gold Token (GLDT)

$ 791.59K
$ 791.59K$ 791.59K

--
----

$ 791.59K
$ 791.59K$ 791.59K

692.80K
692.80K 692.80K

692,800.0
692,800.0 692,800.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold Token je $ 791.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLDT je 692.80K, s ukupnom količinom od 692800.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 791.59K.

Gold Token (GLDT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gold Token u USD iznosila je $ +0.02963817.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gold Token u USD iznosila je $ +0.0042908800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gold Token u USD iznosila je $ +0.0467197850.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gold Token u USD iznosila je $ +0.063606497161797.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.02963817+2.66%
30 dana$ +0.0042908800+0.37%
60 dana$ +0.0467197850+4.06%
90 dana$ +0.063606497161797+5.85%

Što je Gold Token (GLDT)

The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gold Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gold Token (GLDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gold Token (GLDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gold Token.

Provjerite Gold Token predviđanje cijene sada!

GLDT u lokalnim valutama

Gold Token (GLDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gold Token (GLDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gold Token (GLDT)

Koliko Gold Token (GLDT) vrijedi danas?
Cijena GLDT uživo u USD je 1.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLDT u USD?
Trenutačna cijena GLDT u USD je $ 1.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gold Token?
Tržišna kapitalizacija za GLDT je $ 791.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLDT?
Količina u optjecaju za GLDT je 692.80K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLDT?
GLDT je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLDT?
GLDT je vidio ATL cijenu od 0.734321 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLDT?
24-satni obujam trgovanja za GLDT je -- USD.
Hoće li GLDT još narasti ove godine?
GLDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:50 (UTC+8)

Gold Token (GLDT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.