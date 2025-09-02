Gold Token (GLDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 24-satna najniža cijena $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 24-satna najviša cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 0.734321$ 0.734321 $ 0.734321 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) +2.66% Promjena cijene (7D) +1.40% Promjena cijene (7D) +1.40%

Gold Token (GLDT) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, GLDTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.097 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLDT je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.734321.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLDT se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gold Token (GLDT)

Tržišna kapitalizacija $ 791.59K$ 791.59K $ 791.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 791.59K$ 791.59K $ 791.59K Količina u optjecaju 692.80K 692.80K 692.80K Ukupna količina 692,800.0 692,800.0 692,800.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold Token je $ 791.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLDT je 692.80K, s ukupnom količinom od 692800.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 791.59K.