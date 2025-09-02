Gold DAO (GOLDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01847512, 24-satna najviša cijena $ 0.02004269, Najviša cijena ikada $ 0.087434, Najniža cijena $ 0.01322844, Promjena cijene (1H) -0.16%, Promjena cijene (1D) -2.29%, Promjena cijene (7D) +2.92%

Gold DAO (GOLDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0192617. Tijekom protekla 24 sata, GOLDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01847512 i najviše cijene $ 0.02004269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOLDAO je $ 0.087434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01322844.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOLDAO se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gold DAO (GOLDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.61M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.11M, Količina u optjecaju 706.70M, Ukupna količina 992,026,415.6278492

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold DAO je $ 13.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDAO je 706.70M, s ukupnom količinom od 992026415.6278492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.