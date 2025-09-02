Gold DAO Cijena (GOLDAO)
Gold DAO (GOLDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0192617. Tijekom protekla 24 sata, GOLDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01847512 i najviše cijene $ 0.02004269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOLDAO je $ 0.087434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01322844.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOLDAO se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold DAO je $ 13.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDAO je 706.70M, s ukupnom količinom od 992026415.6278492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.000451694598449.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.0007397687.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.0033975654.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.010312570289626278.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000451694598449
|-2.29%
|30 dana
|$ -0.0007397687
|-3.84%
|60 dana
|$ -0.0033975654
|-17.63%
|90 dana
|$ -0.010312570289626278
|-34.87%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
