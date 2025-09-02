Više o GOLDAO

GOLDAO Informacije o cijeni

GOLDAO Bijela knjiga

GOLDAO Službena web stranica

GOLDAO Tokenomija

GOLDAO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gold DAO Logotip

Gold DAO Cijena (GOLDAO)

Neuvršten

1 GOLDAO u USD cijena uživo:

$0.0192617
$0.0192617$0.0192617
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gold DAO (GOLDAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:08 (UTC+8)

Gold DAO (GOLDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01847512
$ 0.01847512$ 0.01847512
24-satna najniža cijena
$ 0.02004269
$ 0.02004269$ 0.02004269
24-satna najviša cijena

$ 0.01847512
$ 0.01847512$ 0.01847512

$ 0.02004269
$ 0.02004269$ 0.02004269

$ 0.087434
$ 0.087434$ 0.087434

$ 0.01322844
$ 0.01322844$ 0.01322844

-0.16%

-2.29%

+2.92%

+2.92%

Gold DAO (GOLDAO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0192617. Tijekom protekla 24 sata, GOLDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01847512 i najviše cijene $ 0.02004269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOLDAO je $ 0.087434, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01322844.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOLDAO se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.29% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gold DAO (GOLDAO)

$ 13.61M
$ 13.61M$ 13.61M

--
----

$ 19.11M
$ 19.11M$ 19.11M

706.70M
706.70M 706.70M

992,026,415.6278492
992,026,415.6278492 992,026,415.6278492

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gold DAO je $ 13.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLDAO je 706.70M, s ukupnom količinom od 992026415.6278492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.

Gold DAO (GOLDAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.000451694598449.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.0007397687.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.0033975654.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gold DAO u USD iznosila je $ -0.010312570289626278.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000451694598449-2.29%
30 dana$ -0.0007397687-3.84%
60 dana$ -0.0033975654-17.63%
90 dana$ -0.010312570289626278-34.87%

Što je Gold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gold DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gold DAO (GOLDAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gold DAO (GOLDAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gold DAO.

Provjerite Gold DAO predviđanje cijene sada!

GOLDAO u lokalnim valutama

Gold DAO (GOLDAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gold DAO (GOLDAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOLDAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gold DAO (GOLDAO)

Koliko Gold DAO (GOLDAO) vrijedi danas?
Cijena GOLDAO uživo u USD je 0.0192617 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOLDAO u USD?
Trenutačna cijena GOLDAO u USD je $ 0.0192617. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gold DAO?
Tržišna kapitalizacija za GOLDAO je $ 13.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOLDAO?
Količina u optjecaju za GOLDAO je 706.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOLDAO?
GOLDAO je postigao ATH cijenu od 0.087434 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOLDAO?
GOLDAO je vidio ATL cijenu od 0.01322844 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOLDAO?
24-satni obujam trgovanja za GOLDAO je -- USD.
Hoće li GOLDAO još narasti ove godine?
GOLDAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOLDAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:17:08 (UTC+8)

Gold DAO (GOLDAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.