Trenutačna cijena Gold (XAU) danas je $ 0.00014306, s promjenom od 13.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XAU u USD je $ 0.00014306 po XAU.

Gold trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 143,662, s količinom u optjecaju od 999.93M XAU. Tijekom posljednja 24 sata, XAU trgovao je između $ 0.00013357 (niska) i $ 0.00020652 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00276648, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002952.

U kratkoročnim performansama, XAU se kretao -0.11% u posljednjem satu i -39.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gold (XAU)

Tržišna kapitalizacija $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,931,859.830628 999,931,859.830628 999,931,859.830628

