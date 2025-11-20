GoHost Cijena danas

Trenutačna cijena GoHost (GOHOST) danas je $ 0.00481493, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOHOST u USD je $ 0.00481493 po GOHOST.

GoHost trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,814.93, s količinom u optjecaju od 1.00M GOHOST. Tijekom posljednja 24 sata, GOHOST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.164158, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00465019.

U kratkoročnim performansama, GOHOST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GoHost (GOHOST)

Tržišna kapitalizacija $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoHost je $ 4.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOHOST je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.81K.