GoGoPool (GGP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 24-satna najniža cijena $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 24-satna najviša cijena $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 Najviša cijena ikada $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 Najniža cijena $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) +8.48% Promjena cijene (7D) +8.48%

GoGoPool (GGP) cijena u stvarnom vremenu je $2.16. Tijekom protekla 24 sata, GGPtrgovalo je između najniže cijene $ 2.09 i najviše cijene $ 2.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGP je $ 19.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.12.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGP se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +8.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoGoPool (GGP)

Tržišna kapitalizacija $ 15.31M$ 15.31M $ 15.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.77M$ 41.77M $ 41.77M Količina u optjecaju 7.09M 7.09M 7.09M Ukupna količina 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731 19,347,330.7164731

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoGoPool je $ 15.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGP je 7.09M, s ukupnom količinom od 19347330.7164731. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.77M.