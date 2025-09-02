Godcoin (GOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00401907 24-satna najviša cijena $ 0.00410221 Najviša cijena ikada $ 0.137882 Najniža cijena $ 0.00401907 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.36% Promjena cijene (7D) -18.24%

Godcoin (GOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0040741. Tijekom protekla 24 sata, GODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00401907 i najviše cijene $ 0.00410221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOD je $ 0.137882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00401907.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -18.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Godcoin (GOD)

Tržišna kapitalizacija $ 366.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17M Količina u optjecaju 89.90M Ukupna količina 777,777,777.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Godcoin je $ 366.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOD je 89.90M, s ukupnom količinom od 777777777.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17M.