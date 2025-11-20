God The Dog Cijena danas

Trenutačna cijena God The Dog (GOD) danas je $ 0.000546, s promjenom od 10.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOD u USD je $ 0.000546 po GOD.

God The Dog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 541,262, s količinom u optjecaju od 991.33M GOD. Tijekom posljednja 24 sata, GOD trgovao je između $ 0.0005156 (niska) i $ 0.00061268 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00932323, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00050641.

U kratkoročnim performansama, GOD se kretao +0.55% u posljednjem satu i -36.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu God The Dog (GOD)

Tržišna kapitalizacija $ 541.26K$ 541.26K $ 541.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 541.26K$ 541.26K $ 541.26K Količina u optjecaju 991.33M 991.33M 991.33M Ukupna količina 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

