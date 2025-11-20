GoChain Cijena danas

Trenutačna cijena GoChain (GO) danas je $ 0.00120937, s promjenom od 34.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GO u USD je $ 0.00120937 po GO.

GoChain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,605,930, s količinom u optjecaju od 1.33B GO. Tijekom posljednja 24 sata, GO trgovao je između $ 0.00117425 (niska) i $ 0.00185088 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.115975, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00055484.

U kratkoročnim performansama, GO se kretao -0.05% u posljednjem satu i -41.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GoChain (GO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 1.33B 1.33B 1.33B Ukupna količina 1,331,913,918.0 1,331,913,918.0 1,331,913,918.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoChain je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GO je 1.33B, s ukupnom količinom od 1331913918.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.