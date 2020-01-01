Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Goatseus Poppimus (POPGOAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Informacije 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Službena web stranica: https://www.popgoat.click Kupi POPGOAT odmah!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goatseus Poppimus (POPGOAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Ukupna količina: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Količina u optjecaju: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Povijesni maksimum: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Goatseus Poppimus (POPGOAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POPGOAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POPGOAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POPGOAT tokena, istražite POPGOAT cijenu tokena uživo!

