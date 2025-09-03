Goatseus Poppimus (POPGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00372407$ 0.00372407 $ 0.00372407 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.59% Promjena cijene (7D) +2.59%

Goatseus Poppimus (POPGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPGOAT je $ 0.00372407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPGOAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Količina u optjecaju 997.98M 997.98M 997.98M Ukupna količina 997,981,437.819862 997,981,437.819862 997,981,437.819862

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goatseus Poppimus je $ 19.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPGOAT je 997.98M, s ukupnom količinom od 997981437.819862. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.14K.