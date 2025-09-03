Više o GLEBE

goatseglebe Logotip

goatseglebe Cijena (GLEBE)

Neuvršten

1 GLEBE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena goatseglebe (GLEBE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:15 (UTC+8)

goatseglebe (GLEBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

goatseglebe (GLEBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLEBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLEBE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLEBE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu goatseglebe (GLEBE)

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

--
----

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

993.91M
993.91M 993.91M

993,905,715.389957
993,905,715.389957 993,905,715.389957

Trenutačna tržišna kapitalizacija goatseglebe je $ 11.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLEBE je 993.91M, s ukupnom količinom od 993905715.389957. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.32K.

goatseglebe (GLEBE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz goatseglebe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz goatseglebe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz goatseglebe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz goatseglebe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+8.15%
60 dana$ 0+0.25%
90 dana$ 0--

Što je goatseglebe (GLEBE)

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

Resurs goatseglebe (GLEBE)

Službena web-stranica

goatseglebe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će goatseglebe (GLEBE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših goatseglebe (GLEBE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za goatseglebe.

Provjerite goatseglebe predviđanje cijene sada!

GLEBE u lokalnim valutama

goatseglebe (GLEBE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike goatseglebe (GLEBE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLEBE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o goatseglebe (GLEBE)

Koliko goatseglebe (GLEBE) vrijedi danas?
Cijena GLEBE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLEBE u USD?
Trenutačna cijena GLEBE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija goatseglebe?
Tržišna kapitalizacija za GLEBE je $ 11.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLEBE?
Količina u optjecaju za GLEBE je 993.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLEBE?
GLEBE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLEBE?
GLEBE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLEBE?
24-satni obujam trgovanja za GLEBE je -- USD.
Hoće li GLEBE još narasti ove godine?
GLEBE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLEBE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:15 (UTC+8)

