24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00151578 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +8.50%

Goatse Forest Rave (GFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFR je $ 0.00151578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goatse Forest Rave (GFR)

Tržišna kapitalizacija $ 21.33K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.33K Količina u optjecaju 999.75M Ukupna količina 999,750,963.987709

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goatse Forest Rave je $ 21.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GFR je 999.75M, s ukupnom količinom od 999750963.987709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.33K.