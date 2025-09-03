Više o GFR

GFR Informacije o cijeni

GFR Službena web stranica

GFR Tokenomija

GFR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Goatse Forest Rave Logotip

Goatse Forest Rave Cijena (GFR)

Neuvršten

1 GFR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Goatse Forest Rave (GFR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:08 (UTC+8)

Goatse Forest Rave (GFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151578
$ 0.00151578$ 0.00151578

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.50%

+8.50%

Goatse Forest Rave (GFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFR je $ 0.00151578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +8.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goatse Forest Rave (GFR)

$ 21.33K
$ 21.33K$ 21.33K

--
----

$ 21.33K
$ 21.33K$ 21.33K

999.75M
999.75M 999.75M

999,750,963.987709
999,750,963.987709 999,750,963.987709

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goatse Forest Rave je $ 21.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GFR je 999.75M, s ukupnom količinom od 999750963.987709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.33K.

Goatse Forest Rave (GFR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Goatse Forest Rave u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Goatse Forest Rave u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Goatse Forest Rave u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Goatse Forest Rave u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.23%
60 dana$ 0+8.60%
90 dana$ 0--

Što je Goatse Forest Rave (GFR)

Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Goatse Forest Rave (GFR)

Službena web-stranica

Goatse Forest Rave Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Goatse Forest Rave (GFR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Goatse Forest Rave (GFR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Goatse Forest Rave.

Provjerite Goatse Forest Rave predviđanje cijene sada!

GFR u lokalnim valutama

Goatse Forest Rave (GFR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Goatse Forest Rave (GFR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GFR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Goatse Forest Rave (GFR)

Koliko Goatse Forest Rave (GFR) vrijedi danas?
Cijena GFR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GFR u USD?
Trenutačna cijena GFR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Goatse Forest Rave?
Tržišna kapitalizacija za GFR je $ 21.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GFR?
Količina u optjecaju za GFR je 999.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GFR?
GFR je postigao ATH cijenu od 0.00151578 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GFR?
GFR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GFR?
24-satni obujam trgovanja za GFR je -- USD.
Hoće li GFR još narasti ove godine?
GFR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GFR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:53:08 (UTC+8)

Goatse Forest Rave (GFR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.