GOATSE Cijena (GOATSE)
-3.47%
-6.23%
-7.17%
-7.17%
GOATSE (GOATSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOATSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOATSE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOATSE se promijenio za -3.47% u posljednjih sat vremena, -6.23% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija GOATSE je $ 11.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOATSE je 99,921.49T, s ukupnom količinom od 9.992148699303598e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.94K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GOATSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GOATSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GOATSE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GOATSE u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-6.23%
|30 dana
|$ 0
|+13.96%
|60 dana
|$ 0
|-1.88%
|90 dana
|$ 0
|--
GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand.
