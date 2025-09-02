Goat Protocol (GOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.648143 24-satna najniža cijena $ 0.678806 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.2 Najniža cijena $ 0.490456 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.30%

Goat Protocol (GOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.651044. Tijekom protekla 24 sata, GOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.648143 i najviše cijene $ 0.678806, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOA je $ 3.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.490456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOA se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -3.86% u posljednjih 24 sata i -3.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Goat Protocol (GOA)

Tržišna kapitalizacija $ 283.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 651.04K Količina u optjecaju 435.00K Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Goat Protocol je $ 283.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOA je 435.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.04K.