GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GOAT GAINS (GGAINS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) Informacije Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Službena web stranica: https://gainsgoat.xyz/ Kupi GGAINS odmah!

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GOAT GAINS (GGAINS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Ukupna količina: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Količina u optjecaju: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni GOAT GAINS (GGAINS)

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GOAT GAINS (GGAINS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GGAINS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GGAINS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GGAINS tokena, istražite GGAINS cijenu tokena uživo!

GGAINS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GGAINS? Naša GGAINS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GGAINS predviđanje cijene tokena odmah!

