GOAT GAINS Logotip

GOAT GAINS Cijena (GGAINS)

Neuvršten

1 GGAINS u USD cijena uživo:

+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena GOAT GAINS (GGAINS)
GOAT GAINS (GGAINS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+1.20%

+0.59%

+0.59%

GOAT GAINS (GGAINS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GGAINStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGAINS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGAINS se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GOAT GAINS (GGAINS)

$ 11.04K
$ 11.04K

$ 11.04K
$ 11.04K

998.85M
998.85M

998,852,630.701849
998,852,630.701849

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOAT GAINS je $ 11.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGAINS je 998.85M, s ukupnom količinom od 998852630.701849. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.04K.

GOAT GAINS (GGAINS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GOAT GAINS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GOAT GAINS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GOAT GAINS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GOAT GAINS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.20%
30 dana$ 0+43.28%
60 dana$ 0+64.22%
90 dana$ 0--

Što je GOAT GAINS (GGAINS)

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GOAT GAINS (GGAINS)

Službena web-stranica

GOAT GAINS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GOAT GAINS (GGAINS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GOAT GAINS (GGAINS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GOAT GAINS.

Provjerite GOAT GAINS predviđanje cijene sada!

GGAINS u lokalnim valutama

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GOAT GAINS (GGAINS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GGAINS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GOAT GAINS (GGAINS)

Koliko GOAT GAINS (GGAINS) vrijedi danas?
Cijena GGAINS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GGAINS u USD?
Trenutačna cijena GGAINS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GOAT GAINS?
Tržišna kapitalizacija za GGAINS je $ 11.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GGAINS?
Količina u optjecaju za GGAINS je 998.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GGAINS?
GGAINS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GGAINS?
GGAINS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GGAINS?
24-satni obujam trgovanja za GGAINS je -- USD.
Hoće li GGAINS još narasti ove godine?
GGAINS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GGAINS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.