GoAsk Cijena (ASK)
--
--
-4.96%
-4.96%
GoAsk (ASK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASK je $ 0.0100893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija GoAsk je $ 12.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.27K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GoAsk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GoAsk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GoAsk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GoAsk u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+30.67%
|60 dana
|$ 0
|-97.76%
|90 dana
|$ 0
|--
Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural.
