Go Rest Offline Cijena danas

Trenutačna cijena Go Rest Offline (GROF) danas je --, s promjenom od 2.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GROF u USD je -- po GROF.

Go Rest Offline trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,905, s količinom u optjecaju od 747.53M GROF. Tijekom posljednja 24 sata, GROF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0059774, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GROF se kretao -1.03% u posljednjem satu i -7.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Go Rest Offline (GROF)

Tržišna kapitalizacija $ 75.91K$ 75.91K $ 75.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.54K$ 101.54K $ 101.54K Količina u optjecaju 747.53M 747.53M 747.53M Ukupna količina 999,974,069.372062 999,974,069.372062 999,974,069.372062

