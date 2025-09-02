Više o GNY

GNY Cijena (GNY)

1 GNY u USD cijena uživo:

$0.00456497
+6.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GNY (GNY)
GNY (GNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00467369
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0.00467369
$ 3.24
$ 0
-0.51%

+6.82%

-0.59%

-0.59%

GNY (GNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00456497. Tijekom protekla 24 sata, GNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00467369, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNY je $ 3.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNY se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +6.82% u posljednjih 24 sata i -0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GNY (GNY)

$ 814.11K
--
$ 1.83M
178.27M
400,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija GNY je $ 814.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNY je 178.27M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.83M.

GNY (GNY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GNY u USD iznosila je $ +0.00029162.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GNY u USD iznosila je $ -0.0000461993.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GNY u USD iznosila je $ +0.0013186363.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GNY u USD iznosila je $ +0.000565734350752137.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00029162+6.82%
30 dana$ -0.0000461993-1.01%
60 dana$ +0.0013186363+28.89%
90 dana$ +0.000565734350752137+14.15%

Što je GNY (GNY)

GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GNY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GNY (GNY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GNY (GNY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GNY.

Provjerite GNY predviđanje cijene sada!

GNY u lokalnim valutama

GNY (GNY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GNY (GNY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GNY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GNY (GNY)

Koliko GNY (GNY) vrijedi danas?
Cijena GNY uživo u USD je 0.00456497 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GNY u USD?
Trenutačna cijena GNY u USD je $ 0.00456497. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GNY?
Tržišna kapitalizacija za GNY je $ 814.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GNY?
Količina u optjecaju za GNY je 178.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GNY?
GNY je postigao ATH cijenu od 3.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GNY?
GNY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GNY?
24-satni obujam trgovanja za GNY je -- USD.
Hoće li GNY još narasti ove godine?
GNY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GNY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GNY (GNY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

