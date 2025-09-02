GNY (GNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00467369 $ 0.00467369 $ 0.00467369 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00467369$ 0.00467369 $ 0.00467369 Najviša cijena ikada $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) +6.82% Promjena cijene (7D) -0.59% Promjena cijene (7D) -0.59%

GNY (GNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00456497. Tijekom protekla 24 sata, GNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00467369, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNY je $ 3.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNY se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +6.82% u posljednjih 24 sata i -0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GNY (GNY)

Tržišna kapitalizacija $ 814.11K$ 814.11K $ 814.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Količina u optjecaju 178.27M 178.27M 178.27M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GNY je $ 814.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNY je 178.27M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.83M.