Gnome (GNOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -0.60% Promjena cijene (7D) -0.60%

Gnome (GNOME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNOME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNOME se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gnome (GNOME)

Tržišna kapitalizacija $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.27K$ 20.27K $ 20.27K Količina u optjecaju 998.15M 998.15M 998.15M Ukupna količina 998,148,442.388793 998,148,442.388793 998,148,442.388793

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gnome je $ 20.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNOME je 998.15M, s ukupnom količinom od 998148442.388793. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.27K.