gnom (GNOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

gnom (GNOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GNOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gnom (GNOM)

Tržišna kapitalizacija $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Količina u optjecaju 998.47M 998.47M 998.47M Ukupna količina 998,465,535.306663 998,465,535.306663 998,465,535.306663

Trenutačna tržišna kapitalizacija gnom je $ 11.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNOM je 998.47M, s ukupnom količinom od 998465535.306663. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.11K.